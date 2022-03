Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un plan XXL pour Kylian Mbappé !

Publié le 6 mars 2022 à 14h10 par Th.B.

Alors que la première Coupe du monde de l’histoire prendra place au Qatar à compter de novembre 2022, QSI aurait bel et bien un rêve pour entamer ce Mondial dans les meilleures conditions possibles : avoir Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé en tant que joueurs du PSG.

« S’il veut rester ? De plus en plus. C’est une question de ressenti. Le joueur français, quand il débute, a l’objectif de jouer à l’étranger (…) Nous, on n’est pas vendeurs, ça change l’esprit » . Au cours d’un entretien accordé à L’Équipe publié dans les colonnes du quotidien sportif ce jeudi, Leonardo a fait passer le message ci-dessus. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’a révélé le 27 février, le clan Kylian Mbappé commence à être divisé quant à la suite des opérations pour l’attaquant du PSG dont le contrat ne court que jusqu’en juin prochain. Sa mère Fayza Lamari préférerait d’ailleurs qu’il prolonge son contrat à Paris.

Doha veut que Mbappé, Neymar et Messi représentent le PSG au Qatar