Mercato - PSG : Le Qatar a tout bouclé pour l’opération Zidane !

Publié le 29 novembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors qu’il se murmurerait en coulisse que les décideurs du PSG ne seraient pas comblés par Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane pourrait le remplacer au pied levé selon la presse espagnole.

Partira, ne partira pas… L’avenir de Mauricio Pochettino semble être moins flou au PSG. En effet, un départ imminent pour Manchester United ne semblerait plus être à l’ordre du jour avec la nomination qui approche de Ralf Rangnick en tant qu’entraîneur intérimaire. D’ailleurs, au PSG, on refuserait de laisser partir Mauricio Pochettino en cours de saison, lui qui est sous contrat jusqu’à’en juin 2023. Néanmoins, sa succession pourrait bien être déjà réglée grâce… à Zinedine Zidane ! Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 9 novembre dernier que les propriétaires de Doha songeaient à l’ancien coach du Real Madrid pour prendre la suite de Pochettino sur le banc du PSG.

Zidane pourrait remplacer Pochettino à tout moment !