PSG : Le Qatar a eu ce qu'il voulait avec Mbappé, il peut partir

Publié le 20 septembre 2022 à 04h00 par Thibault Morlain

Pour le Qatar, laisser partir Kylian Mbappé libre du PSG lors du dernier mercato estival aurait été un affront A Doha, on s'est alors activé pour convaincre le crack de Bondy de prolonger et c'est ce qui est arrivé. Cette mission était désormais réglée, un transfert de Mbappé ne devrait plus forcément déranger le PSG et ses têtes pensantes.

Pendant de très longs mois, le feuilleton Kylian Mbappé aura tenu en haleine tous les fans du football, en particulier ceux du PSG et du Real Madrid. En effet, le Français était partagé entre la capitale française et la capitale espagnole. Annoncé d'ailleurs très proche des Merengue, Mbappé a finalement fait faux bond à Florentino Pérez pour prolonger avec le PSG. Il faut dire que face à la menace du Real Madrid, le Qatar a redoublé d'efforts et dérouler un véritable tapis rouge à Kylian Mbappé pour qu'il accepte de prolonger son contrat.

Mbappé ne devait pas partir libre

Au final, le PSG et le Qatar auront obtenu ce qu'ils voulaient : la prolongation de Kylian Mbappé. D'ailleurs, à l'été 2021, Nasser Al-Khelaïfi avait clairement annoncé la couleur à propos du natif de Bondy : « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre ». Cette déclaration du président du PSG valait avant tout pour le précédent de Mbappé. Maintenant que ce dernier en a paraphé un nouveau, la tendance a visiblement évolué.

Le PSG va le transférer ?