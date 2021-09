Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a détruit les plans colossaux de Thomas Tuchel !

Publié le 22 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Cet été, Thomas Tuchel a visiblement tenté de reformer la charnière Marquinhos-Thiago Silva, mais le PSG en a décidé autrement.

« Finir ma carrière au PSG ? Oui c’est possible, j’en ai envie . » Voilà le message que délivrait Marquinhos il y a quelques mois au sujet de son avenir au PSG. Le Brésilien a prolongé son contrat il y a un an afin d'être lié au club parisien jusqu'en juin 2024. Arrivé en 2013 en provenance de l'AS Roma pour 35M€, Marquinhos est désormais le capitaine du PSG, mais son profil plaît à l'étranger.

Tuchel voulait Marquinhos