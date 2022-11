Mercato - PSG : Le Qatar a dégouté le Barça pour Messi, l'énorme aveu de Xavi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Durant le mois d'août 2021, Lionel Messi quittait le FC Barcelone pour s'engager, libre, avec le PSG. Un départ, qui sonne encore comme un traumatisme en Catalogne. D'ailleurs, le club blaugrana espère enregistrer son retour durant l'été 2023. Ce lundi, Xavi et Jordi Alba ont rendu hommage à l'international argentin, sur le point de débuter sa Coupe du monde.

Le FC Barcelone n'a pas encore digéré le départ de Lionel Messi. L'international argentin avait quitté la Catalogne durant l'été 2021, après des négociations difficiles avec Joan Laporta, son président. Contactée par le PSG, la Pulga avait accepté de s'engager avec la formation parisienne, donnant d'énormes regrets au FC Barcelone. Depuis son départ, le club catalan rêve de son retour. Et l'occasion pourrait se présenter en fin d'année puisque Messi arrive en fin de contrat. Toutefois, selon nos informations exclusives, le PSG va tenter de le prolonger.

« Messi a l'air très fort »

A Barcelone, on observe attentivement les prestations de Messi. C'est notamment le cas de Xavi, qui a salué son très bon début de saison au PSG.« Messi a l'air très fort. Nous voyons à nouveau le meilleur Messi et il va faire la différence » a déclaré l'entraîneur du FC Barcelone.

Coupe du monde 2022 : Avant son entrée en lice, Messi rassure https://t.co/ECmaU01aeA pic.twitter.com/0xKeMkqaSg — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

Xavi confiant pour la Coupe du monde de Messi

Selon le technicien catalan, Messi a tout pour faire une grande Coupe du monde avec l'Argentine. « L'entraîneur argentin, Scaloni a très bien fait. Je les vois en demi-finale ou en finale et aussi au Brésil. Pour moi, Leo est le meilleur de l'histoire, comparable à Maradona, Cruyff, Pelé, Di Stéfano, le meilleur de chaque époque. Pour moi, il est le meilleur, qu'il remporte ou non le Mondial » a lâché Xavi dans des propos rapportés par Sport.

« Avec Messi, il suffisait de nous regarder »