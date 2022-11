Mercato - PSG : Avant la Coupe du monde, Messi se lâche sur son avenir

Axel Cornic

A 35 ans, Lionel Messi a pris une grande décision pour son avenir, puisqu’il disputera la cinquième et dernière Coupe du monde de sa carrière au Qatar. Désormais, il faudra voir ce qu’il décidera de faire en club, puisque son contrat se termine en juin prochain et le Paris Saint-Germain attend toujours une réponse concernant une prolongation.

Depuis le début de la saison, on a enfin retrouvé le véritable Lionel Messi au PSG. L’Argentin est éblouissant, tant comme buteur que comme passeur et il semble faire le liant entre Kylian Mbappé et Neymar. Mais cette belle histoire pourrait avoir une fin, puisque son contrat se termine dans seulement quelques mois et un départ est craint du côté du PSG.

Coupe du monde 2022 : Cristiano Ronaldo envoie un message à Messi https://t.co/zpxz4nSS39 pic.twitter.com/PR87QcsKPa — le10sport (@le10sport) November 21, 2022

« C'est ma dernière Coupe du monde »

En attendant de prendre une décision sur son avenir avec le PSG, il l’a fait avec sa sélection nationale... puisque lors d’une conférence de presse organisée ce lundi Lionel Messi a annoncé que cette Coupe du monde sera sa dernière. « C'est ma dernière chance de réaliser le rêve que nous voulons tous : gagner la Coupe du monde. C'est ma dernière Coupe du monde » a expliqué la star argentine, qui va disputer le cinquième Mondial de sa carrière.

« L'âge te fait voir les choses différemment »

« Je savoure chaque instant » a poursuivit Messi, qui va entrer en lice ce mardi face à l’Arabie Saoudite. « L'âge te fait voir les choses différemment. Aujourd'hui, je pense que j'apprécie beaucoup plus tout cela. Avant, je n'y pensais pas, je n'avais pas le temps d'en profiter, je ne pensais qu'à vouloir continuer à gagner et beaucoup de choses passaient inaperçues. Maintenant j'essaie de profiter de tout plus ».

« Je me sens très bien physiquement »