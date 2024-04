Mercato - PSG : Le projet fou pour signer Kylian Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà acté son départ libre en fin de saison en refusant de prolonger ces derniers mois. Et selon les révélations de L'EQUIPE, la direction parisienne aurait même tenté une manoeuvre pour le moins improbable afin de convaincre Mbappé de signer un nouveau bail. En vain...

Kylian Mbappé et le PSG, l'histoire va bientôt toucher à sa fin ! L'attaquant de 25 ans arrive en fin de contrat, et il a indiqué en février dernier à ses dirigeants qu'il ne prolongerait pas malgré les nombreuses approches pour tenter de le convaincre. Et le PSG avait même un projet plutôt fou en tête pour forcer la main à Mbappé...

Le PSG voulait mettre Mbappé sur le banc

En effet, selon les révélations de L'EQUIPE , il a été envisagé en haut lieu au sein du PSG dès le mois de janvier dernier de reléguer Kylian Mbappé sur le banc dans l'espoir de le faire changer d'avis et de l'inciter à prolonger son contrat. Finalement, cette option n'a pas été retenue par les dirigeants parisiens.

Une rotation instaurée

En revanche, sans aller aussi loin dans cette démarche, le PSG a bien revu sa position au sujet de Kylian Mbappé qui fait désormais l'objet d'une rotation alors qu'il avait pour habitude de démarrer la moindre rencontre auparavant. Et le capitaine de l'équipe de France, titulaire dans les matchs à enjeux en Ligue des Champions et Coupe de France, doit en revanche se contenter de bouts de matchs en Ligue 1. En attendant de s'en aller libre l'été prochain...