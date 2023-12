Mercato - PSG : Le prochain crack parisien reçoit un avertissement

La rédaction

Le PSG a déjà frappé fort alors que le mercato hivernal n'a pas encore débuté. Contre une somme avoisinant les 40M€, le club de la capitale s'est offert deux pépites brésiliennes : Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. S'il ne se dit pas inquiet pour Beraldo, Alex Dias, passé au PSG entre 1999 et 2003, envisage une adaptation un peu plus difficile pour Moscardo.

Le PSG n'a pas attendu l'ouverture mercato hivernal pour se montrer. Pour une somme avoisinant les 40M€, le club de la capitale a déjà enregistré les arrivées des Brésiliens Gabriel Moscardo (18 ans), défenseur central de Sao Paulo, et Lucas Beraldo (20 ans), milieu défensif des Corinthians, pour la deuxième moitié de saison.

Un manque d'expérience pour Moscardo

Comme l'a révélé le journal Le Parisien ce jeudi, les deux joueurs devraient avoir une utilisation différence pour leurs débuts. Désireux par dessus tout de s'attacher les services d'un défenseur central cet hiver, le PSG envisagerait d'intégrer Lucas Beraldo directement dans la rotation, alors que Gabriel Moscardo devrait être condamné à disputer certains bouts de matchs. En cause principalement : son manque d'expérience au plus haut niveau, lui qui ne compte que 25 matches en pro au compteur.

« Ça risque d'être plus difficile pour lui »