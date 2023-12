Mercato - PSG : Deux joueurs arrivent, Luis Enrique a déjà un plan

La rédaction

Désireux de miser sur la jeunesse, le PSG s'est activé en ce sens cet hiver, verrouillant déjà les transferts des Brésiliens Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo, respectivement âgés de 18 et 20 ans. Si le premier devrait être condamné à jouer des bouts de matchs pour la deuxième partie de saison, le second entrerait dans la rotation défensive.

Jeunesse, c'est le nouveau mot d'ordre au PSG. Depuis l'arrivée de Luis Campos en qualité de conseiller sportif à l'été 2022, le club de la capitale mise en effet davantage sur l'avenir. Pour preuve, les champions de France en titre s'apprêtent déjà accueillir dans leur rang deux jeunes pousses brésiliennes : Gabriel Moscardo (18 ans), milieu défensif des Corinthians, et Lucas Beraldo (20 ans), défenseur central de Sao Paulo.

Mercato - PSG : Transfert à 20M€, un mensonge est révélé https://t.co/TvIwIB0OG0 pic.twitter.com/ee8ebVrAo1 — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

Un manque d'expérience au plus haut niveau

Mais quels seront leur rôle dans l'immédiat au PSG ? Annoncés pour prendre leur mal en patience pour leurs six premiers mois dans la capitale, les deux joueurs pourraient se voir octroyer un temps de jeu convenable, malgré leur manque d'expérience au plus haut niveau.

Beraldo dans la rotation, Moscardo en retrait