Mercato - PSG : Le prix de ce chouchou de Leonardo a doublé !

Publié le 30 décembre 2019 à 19h00 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain pourraient paye plus cher que prévu pour Lucas Paqueta, milieu polyvalent du Milan AC.

Cet hiver, Leonardo souhaite offrir un renfort au milieu de terrain à Thomas Tuchel et parallèlement à plusieurs profil défensif comme Allan et Emre Can, il a récemment décidé d'activer une piste menant à un joueur plus offensif. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a en effet entamé les négociations avec son ancien club du Milan AC pour Lucas Paqueta. La presse italienne a même évoqué un possible échange entre le Brésilien et Julian Draxler, sous contrat avec le PSG jusqu'en 2021.

Leonardo n'offrira pas plus que 20M€ pour Paqueta, Milan en veut le double