Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan du Real Madrid pour Mbappe contrarié par Messi ? La réponse !

Publié le 10 août 2021 à 19h40 par La rédaction

En Angleterre, certains médias affirment que le plan du président du Real Florentino Pérez reste plus que jamais axé autour d’une signature du duo Mbappe-Haaland en juin 2022. Analyse.

Dans son édition de mardi, le tabloïd anglais The Daily Mirror évoque les projets futurs du Real Madrid, et selon le média britannique, ils concernent plus que jamais Kylian Mbappe et Erling Haaland. Le président Florentino Pérez serait en effet plus que jamais déterminé à récupérer les deux attaquants à l’été 2022 moyennant le montant de 75 millions d’euros, à savoir Mbappe libre et Haaland au montant de sa clause libératoire, valable à partir de 2022.

Un rapport de force qui s’inverse ?

Ce projet, dicté par la réalité financière du club merengue cet été, pourrait cependant se trouver rapidement contrarié. En effet, avec la signature de Lionel Messi, la position de force du Real dans l’esprit de l’attaquant français pourrait bien s’inverser et par la même occasion le plan du président Florentino Pérez, misant sur la volonté absolue de Mbappe de venir, quitte à partir libre dans un an, pourrait bien s’effondrer…