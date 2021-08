Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros danger pour cette star de Pep Guardiola ?

Publié le 10 août 2021 à 19h00 par La rédaction

Avec le départ de Lionel Messi, Joan Laporta se doit de trouver un nouveau créateur. Bernardo Silva serait une piste, mais l’Atlético de Madrid pourrait contrecarrer les plans du Barça.

Si Joan Laporta avait entamé son mercato estival de la meilleure des manières, il est en train de prendre une bien mauvaise tournure. Jeudi dernier, le FC Barcelone n’a eu d’autre choix que d’officialiser le départ de Lionel Messi. Malgré la déception, le président du club catalan doit poursuivre son mercato. Bernardo Silva, annoncé sur le départ de Manchester City en raison de l'arrivée récente de Jack Grealish, serait toujours ciblé par le Barça. Mais encore une fois, Joan Laporta n’est pas seul…

L'Atlético plutôt que Barcelone ?