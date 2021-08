Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Messi, de nouvelles perspectives pour le Barça sur Haaland ? La réponse

Publié le 10 août 2021 à 14h40 par La rédaction

Le départ de Lionel Messi peut-il ouvrir de nouvelles perspectives au Barça pour le transfert d’Erling Haaland ? Analyse.

Dans son édition de mardi, le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo affirme que le départ de Lionel Messi devrait pousser le président Joan Laporta à enclencher un nouveau recrutement offensif. Erling Haaland, le buteur du Borussia Dortmund, pourrait-il être relancé ? Analyse.

Entre le nouveau contrat initialement prévu pour Messi et celui éventuel d’Haaland…

Bien sûr, le départ de Messi allège considérablement la masse salariale du FC Barcelone et lui octroie une grande bouffée d’oxygène financière. Pour autant, le dossier Haaland paraît encore hors de portée du club catalan. En effet, les Blaugrana ne sont pas parvenus à offrir un nouveau contrat à Messi alors qu’il était prêt à baisser son salaire à un niveau autour de 20-25 millions net par an. Or s’il signe, Haaland ne demandera pas beaucoup moins que 20 millions net annuels, sachant qu’il faudra aussi financer le transfert au Borussia Dortmund… Bref, malgré le départ de Messi, aucune perspective réaliste ne devrait s’ouvrir pour le transfert d’Haaland.