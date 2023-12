Mercato - PSG : Le «nouveau Verratti» arrive ?

La rédaction

Dans l'optique de préparer l'avenir, le PSG a grandement revu sa stratégie de recrutement. Alors que le mercato hivernal arrive à grande vitesse, le club de la capitale a navigué en ce sens en s'attachant les services des jeunes brésiliens Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo contre une somme avoisinant les 40M€. Pour Grafite, ancien buteur du Mans, le premier lui rappelle un certain Marco Verratti.

Le PSG n'a pas traîné ces dernières semaines. Alors que le mercato hivernal n'a pas encore officiellement ouvert ses portes, le PSG s'apprête déjà à accueillir deux nouvelles têtes dans son effectif.

Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo signent au PSG

Désireux de miser sur le présent, mais surtout l'avenir, depuis l'arrivée en grande pompe de Luis Campos en qualité de conseiller sportif à l'été 2022, les champions de France n'ont pas dérogé à leurs nouvelles traditions en s'attachant les services de Gabriel Moscardo (18 ans), milieu de terrains des Corinthians, et Lucas Beraldo (20 ans), défenseur central de Sao Paulo, contre un chèque d'environ 40 M€.

«Il me fait penser à Verratti en début de carrière»