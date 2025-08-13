Mercato - PSG : Le luxe impossible à oublier après avoir signé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 23 ans, Lucas Chevalier est désormais un joueur du PSG. En effet, à l’occasion de ce mercato estival, le numéro de l’équipe de France a quitté son club formateur, le LOSC, pour signer à Paris, où il va remplacer Gianluigi Donnarumma en tant que numéro 1. Le chapitre lillois se referme donc pour Chevalier, qui a d’ailleurs fait ses adieux au club qui lui a permis de réaliser son rêve.

Après Renato Marin, c’est un autre gardien qui a rejoint le PSG cet été : Lucas Chevalier. Invitant Gianluigi Donnarumma à se trouver un nouveau club, les Parisiens ont donc d’ores et déjà recruté son remplaçant. Moyennant 40M€ + 15M€ de bonus, le PSG est ainsi tombé d’accord avec le LOSC pour le transfert de Chevalier, qui a intégré l’effectif de Luis Enrique en tant que nouveau numéro 1. Le début d’un nouveau chapitre, mais aussi la fin d’un autre pour le Français, qui a fait ses adieux à son club formateur.

« Pour moi, le LOSC était un rêve. Il s’est réalisé » Désormais au PSG, Lucas Chevalier n’oubliera pas de sitôt le LOSC. Pour les médias du club lillois, le néo-Parisien a fait ses adieux aux Dogues et leurs supporteurs, confiant notamment : « Pour moi, le LOSC était un rêve. Il s’est réalisé. C’est greffé là sur le cœur. Ce club fait partie de ceux qui sortent le plus de pépites en France. Il y a ici beaucoup de compétences et tout le monde met tout en oeuvre pour que les joueurs réussissent. Je voudrais donc remercier le LOSC. J’espère à travers mon parcours servir d’exemple pour de jeunes joueurs. J’espère aussi que les supporters sont fiers de moi. Je voudrais leur dire merci pour toutes ces années ».