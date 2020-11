Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros point faible de l'ère QSI est révélé !

Publié le 8 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

Depuis plusieurs saisons, le PSG a laissé filer de nombreux jeunes talentueux. C'est la raison pour laquelle Romain Molina pointe du doigt la gestion du centre de formation.

Bien qu'avec l'Ile de France, le PSG possède l'un des viviers de joueurs les plus importants au monde, peu de jeunes parisiens ont éclos au plus haut niveau avec le club de la capitale. Certains talents sont même partie libres avant même la signature de leur premier contrat professionnel. Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi sont les deux exemples les plus récents d'une très longues listes. Un gros échec pour le PSG comme l'explique Romain Molina.

«Il y a un malaise plus profond» au centre de formation