Mercato - PSG : Le grand ménage d’hiver commence pour Leonardo !

Publié le 4 décembre 2021 à 20h30 par A.C.

Cet hiver, Leonardo semble déterminé à dégraisser l’effectif à la disposition de Mauricio Pochettino au PSG, avec une longue liste de partants potentiels !

C’est l’un des plus gros problèmes du Paris Saint-Germain version qatarie. Si les clubs pouvant résister à la puissance financière des Parisiens se comptent sur les doigts d’une main, les choses ont toujours été très difficile en ce qui concerne les départs. Très peu de plus-values, des joueurs chèrement payés qui ne jouent que très peu... des dérives auxquelles Leonardo souhaite mettre un terme. Après avoir beaucoup recruté cet été, le directeur sportif du PSG mise désormais sur les ventes et il ne manque pas de candidats. Foot Mercato a en effet dévoilé une longue liste de joueurs, avec notamment Mauro Icardi, Leandro Paredes ou encore Thilo Kehrer, qui ne semblent pas du tout avoir trouvé leur place au sein du dispositif de Mauricio Pochettino.

Ça s’anime autour de Paredes et Icardi

Ces derniers jours, ça semble bouger pour deux d’entre eux. D’après les informations de Calciomercato.com , l’entourage de Leandro Paredes serait en train de ratisser le marché à l’étranger, afin de trouver un club pouvant offrir plus de place au milieu de terrain. Même son de cloche pour son compatriote Mauro Icardi, qui a décidément beaucoup fait parler de lui récemment... et pas vraiment pour ses buts. Comme souvent annoncé, l’attaquant du Paris Saint-Germain pourrait retrouver la Serie A cet hiver, avec une toute nouvelle piste qui pourrait se préciser. CM.com parle en effet d’un intérêt prononcé de José Mourinho, qui a connu une nouvelle désillusion ce samedi avec l’AS Roma face à l’Inter (0-3).

