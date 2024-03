Mercato - PSG : Le frère de Mbappé a choisi son prochain club !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'instar de son grand frère, Ethan Mbappé voit son contrat expirer en fin de saison. Contrairement à Kylian, le jeune milieu de terrain aurait fait d'une prolongation au PSG sa grande priorité et une signature au sein de la capitale était sur les rails. Mais depuis quelques jours, les discussions seraient bloquées en raison de tensions entre les différentes parties.

Le PSG espérait, au moins, conserver un membre de la famille Mbappé. Alors que Kylian a déjà annoncé qu'il allait quitter la France à la fin de la saison, le club de la capitale espérait faire signer Ethan, dont le contrat expire aussi en juin prochain. Il y a encore quelques semaines, le milieu de terrain se dirigeant vers une prolongation au PSG. Mais à en croire une source proche du club, la relation avec le clan Mbappé serait, aujourd'hui, glaciale.

La relation s'est détériorée, mais...

« Les relations entre les Mbappé et le club se sont nettement refroidies. Il y a des tensions assez importantes, notamment avec la maman, qui reproche au club de vouloir nuire à l'image de Kylian. Ça va jouer dans les décisions qui doivent être prises autour d'Ethan, c'est une certitude » a-t-elle confié à L'Equipe . Un autre proche du PSG confirme la tendance.

Ethan Mbappé a une préférence