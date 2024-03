Transferts : Panique au PSG, le tapis rouge est déroulé !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, Xavi Simons est actuellement prêté au RB Leipzig. Tombée sous le charme du crack de 20 ans, la direction allemande ferait tout son possible pour le convaincre de rester à l'issue de cette saison. Et l'écurie Red Bull a de sérieux arguments à faire valoir.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a activé la clause de rachat de Xavi Simons, qui évoluait sous les couleurs du PSV Eindhoven. Dans la foulée, le club de la capitale a prêté le crack de 20 ans au RB Leipzig. Alors que les clubs n'ont pas négocié d'option d'achat, Xavi Simons va faire son retour au PSG à l'issue de la saison. Toutefois, l'écurie Red Bull aimerait que l'international néerlandais continue de défendre ses couleurs la saison prochaine.

Le RB Leipzig drague Xavi Simons

Selon les informations de Bild , la direction de Leipzig aurait déroulé le tapis rouge pour convaincre Xavi Simons de s'inscrire sur la durée à la Red Bull Arena. En effet, le milieu offensif serait garanti d'avoir une place de titulaire sous la houlette de Marco Rose, avec qui il est en confiance et peut continuer à se développer. De surcroit, le club allemand est prêt à offrir le numéro 10 à Xavi Simons, qui est libre depuis le transfert d'Emil Forsberg aux New York Red Bulls cet hiver.

Le PSG laisse le choix à Xavi Simons