Mercato - PSG : Le feuilleton Pogba est parti pour durer !

Publié le 5 avril 2021 à 7h45 par B.C.

Ce samedi, Ole Gunnar Solskjaer s’est montré très élogieux à l’égard de Paul Pogba, annoncé sur le départ. Une annonce qui pourrait chambouler ce dossier, même si plusieurs cadors sont encore à l’affût.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Paul Pogba ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. En décembre dernier, Mino Raiola avait clairement fait savoir dans les colonnes de Tuttosport que l’heure était venue pour le milieu de terrain de quitter Manchester United, mais depuis, sa situation s’est améliorée chez les Red Devils , et Ole Gunnar Solskjaer a fait passer un message fort sur le sujet en conférence de presse : « Depuis qu'il est au club, Paul a toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour Manchester United. Il a été un élément important de l'équipe, sur le terrain et en dehors. Paul est un joueur que nous voulons voir à Man United et qui joue bien. Le fait qu'il soit de retour en forme depuis deux mois va être important pour nous. Nous savons qu'il peut faire la différence. Il s'agit maintenant de terminer la saison en beauté et Paul sait ce que j'en pense. »

