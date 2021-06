Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Pochettino définitivement réglé ?

Publié le 17 juin 2021 à 20h15 par B.C.

Annoncé sur le départ ces dernières semaines, Mauricio Pochettino devrait bel et bien rester à la tête du PSG la saison prochaine, et ce malgré une approche de Tottenham.

Nommé sur le banc du PSG en janvier dernier, Mauricio Pochettino a fait l’objet de nombreuses rumeurs ces dernières semaines. En effet, plusieurs médias ont indiqué que l’Argentin souhaitait changer d’air en raison d’un certain mal-être dans la capitale, causé notamment par une relation compliquée avec Leonardo. Alors que Tottenham est à la recherche d’un nouvel entraîneur, le nom de Mauricio Pochettino a ainsi été évoqué avec insistance du côté de Londres. Cependant, c’est bien au PSG que l’on devrait retrouver l’Argentin la saison prochaine, une tendance confirmée ce jeudi par ESPN .

Pochettino décidé à rester, Tottenham explore d’autres pistes