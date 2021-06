Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça s’emballe pour cette piste de Longoria !

Publié le 17 juin 2021 à 20h10 par A.C.

Alors que Dario Benedetto et Arkadiusz Milik pourraient quitter l’Olympique à la fin de la saison, Pablo Longoria regarde en Serie A pour les remplacer.

Le visage de l’attaque de l’Olympique de Marseille pourrait changer la saison prochaine. Déjà, Florian Thauvin a quitté le club, s’engageant en faveur des Tigres. Arrivé à la fin de son contrat, l’ailier n’a finalement pas prolongé avec l’OM et Pablo Longoria doit donc lui trouver un remplaçant. Mais Dario Benedetto ainsi qu’Arkadiusz Milik pourraient également partir, puisque le premier serait suivi par Elche en Espagne, tandis que le second plairait à la Juventus, à l’Atlético de Madrid et à Tottenham.

Raspadori affole l'Europe, mais...