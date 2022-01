Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Paul Pogba est totalement relancé !

Publié le 8 janvier 2022 à 19h30 par Dan Marciano

Comme l'a confirmé l'entourage de Paul Pogba, le milieu de terrain n'aurait pas reçu la moindre offre de prolongation de la part de Manchester United. Le PSG, la Juventus et le Real Madrid peuvent garder espoir dans ce dossier.

Pièce maîtresse de Manchester United depuis 2016, Paul Pogba est à un tournant de sa carrière. Agé de 28 ans, le milieu de terrain a la possibilité de mettre un terme à son aventure chez les Red Devils . Le champion du monde 2018 voit son bail expirer à la fin de la saison et est libre de négocier avec l’équipe de son choix depuis le début du mois de janvier. A en croire la presse anglaise, l’international français pourrait bien commencer à discuter avec les responsables du PSG. Originaire de la région parisienne, Paul Pogba avait été une cible de choix pour Leonardo lors du dernier mercato estival. A la recherche de renforts dans l’entrejeu, le directeur sportif brésilien avait entamé des pourparlers avec son agent Mino Raiola. Le joueur ne restait pas insensible à l’intérêt du club de la capitale, qui a finalement décidé de mettre de côté ce dossier après l’arrivée de Lionel Messi. Malgré sa puissance financière, le PSG était dans l’incapacité de boucler ces deux dossiers lors de la même session de transferts et aurait décidé de repousser son offensive à l’été 2022.

Le PSG toujours en course pour Pogba

En quête d’opportunités sur le marché, le PSG ne veut pas laisser passer sa chance dans ce dossier. En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba se concentre, pour l’instant, sur la deuxième partie de saison, mais devrait prochainement se pencher sur son avenir. Selon les informations du Sun , trois équipes suivraient attentivement la situation du joueur : la Juventus, le Real Madrid et donc le PSG. La formation parisienne ne lâcherait rien et pourrait lancer les grandes manœuvres à l’approche du prochain mercato estival. Pour l’accueillir, le club français va devoir alléger sa masse salariale et se séparer de nombreux joueurs d’ici la fin de la saison. Rien n’est donc fait dans ce dossier. Aussi, une prolongation serait loin d’être écartée.

« Paul ne s'est pas vu offrir un nouveau contrat ces derniers mois »