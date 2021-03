Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Moise Kean prend un énorme tournant !

Publié le 29 mars 2021 à 5h15 par Th.B.

Déterminée à doubler le PSG dans la course à la signature de Moise Kean, la Juventus passerait la seconde.

Moise Kean est contractuellement lié à Everton et n’est au Paris Saint-Germain que sous la forme d’un prêt et qui plus est sans option d’achat. De quoi contrarier les plans de Leonardo qui songerait à définitivement s’attacher les services de l’international italien. Pour ce faire, une vente de Mauro Icardi ne serait pas à exclure afin que le PSG se mette toutes les chances de son côté. Néanmoins, la Juventus serait prête à chambouler les plans du PSG.

La Juventus serait prête à sacrifier un joueur pour Kean