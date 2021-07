Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Harry Kane se complique !

Publié le 24 juillet 2021 à 15h15 par H.G.

Alors qu’Harry Kane voudrait quitter Tottenham cet été, le club londonien ne verrait clairement pas la chose de cette oeil.

Lassé de ne pas pouvoir concourir chaque saison en Ligue des champions, Harry Kane souhaiterait quitter Tottenham au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Dans cette optique, le PSG a été annoncé sur les traces du buteur anglais, tout comme Manchester City. Seulement voilà, malgré les velléités de départ de son joueur, le club londonien continuerait de tout tenter afin de le conserver.

Tottenham s’attache fermement à Harry Kane !