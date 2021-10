Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Haaland totalement relancé ?

Publié le 5 octobre 2021 à 16h45 par D.M.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG pense à Erling Haaland pour remplacer Kylian Mbappé. Mais le FC Barcelone voudrait profiter de ses bonnes relations avec son agent pour tenter de mettre la main sur l'attaquant norvégien.

Sa prise de parole était attendue après ses envies de départ lors du dernier mercato estival. Kylian Mbappé a accordé un long entretien à L’Equipe et n’a éludé aucun sujet. Le joueur du PSG s’est d’ailleurs prononcé sur son avenir et n’a pas écarté un départ à la fin de la saison : « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." » . Pour le remplacer, les dirigeants parisiens ont les idées claires. Selon les informations exclusives du 10 Sport.com, la priorité est Erling Haaland, qui pourrait, lui aussi, changer d’air à la fin de la saison et quitter le Borussia Dortmund.

Le Barça prêt à s'immiscer dans le dossier Haaland