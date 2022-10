Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone prêt à bouleverser le mercato de Luis Campos ?

Publié le 10 octobre 2022 à 22h45 - mis à jour le 10 octobre 2022 à 22h48

Pierrick Levallet

Cet été, Luis Campos a tout essayé pour faire venir Milan Skriniar, en vain. Mais le conseiller sportif du PSG ne compte pas lâcher l’affaire et entend revenir à la charge dès janvier prochain. Toutefois, un nouveau prétendant serait entré dans la danse pour le Slovaque, alors que l’Inter fait tout son possible pour le prolonger.

Après son échec de cet été, Luis Campos entend revenir à la charge pour Milan Skriniar dès janvier prochain. Le Slovaque est toujours considéré comme une priorité aux yeux du conseiller sportif du PSG. Toutefois, l’Inter fait tout son possible pour prolonger le contrat de son défenseur de 27 ans, qui expire en juin prochain. Mais les Nerazzurri devraient également être confronté à un autre prétendant que le PSG.

Le Barça entre dans la danse pour Skriniar

D’après Mundo Deportivo , le FC Barcelone pourrait se lancer dans la course pour Milan Skriniar. Malgré le fort intérêt du PSG et les tentatives de l’Inter pour prolonger le Slovaque, le club catalan estimerait que le défenseur de 27 ans est une option de choix pour renforcer sa charnière centrale.

Piqué poussé vers la sortie pour Skriniar ?

Par ailleurs, Joan Laporta aurait un atout dans sa manche dans ce dossier. Le président du FC Barcelone pourrait profiter du possible départ de Gerard Piqué, sous contrat jusqu’en 2024, pour récupérer des fonds, alléger sa masse salariale, et donc bénéficier d’une plus grande puissance économique pour attirer Milan Skriniar. Luis Campos est prévenu.