Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone est déjà fixé pour Kylian Mbappé !

Publié le 17 octobre 2020 à 1h45 par B.C.

Ce vendredi, la presse espagnole a révélé que Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone, désirait mettre la main sur Kylian Mbappé s'il était élu en 2021. Cependant, le club culé part de loin pour la star du PSG.

Cet été, Kylian Mbappé n'a pas fait parler de lui dans le cadre du mercato estival. L'international français avait en effet rapidement annoncé qu'il disputerait une quatrième saison sous le maillot du PSG, mais cela devrait en être autrement à l'été 2021. L'attaquant de 21 ans entrera dans sa dernière année de contrat et apparaît comme la grande priorité du Real Madrid, qui compte bien profiter de la situation. Mais le FC Barcelone pourrait également se mêler à la lutte pour Mbappé. D'après les informations du quotidien AS , le candidat à la présidence du FC Barcelone Victor Font aurait approché l'entourage de la star parisienne pour lui faire part de son intérêt. Ainsi, les Blaugrana pourraient se positionner si Font venait à prendre la succession de Josep Maria Bartomeu au début de l'année 2021, mais le FC Barcelone aurait peu de chance de réaliser cet énorme coup.

L'opération Mbappé impossible pour le Barça ?

Comme l'a expliqué le journaliste espagnol Francesc Aguilar sur Twitter , les finances du FC Barcelone devraient empêcher ce transfert de voir le jour l'été prochain : « J'aimerais que le Barça signe Kylian Mbappé, mais qu'on leur fiche la paix. C'est impossible aujourd'hui et encore plus à l'avenir. Parler du crack français est un peu ennuyeux, il n'y a rien à dire. À l'époque, ils pouvaient le signer quand il jouait pour Monaco et que Josep Maria Minguella (agent proche du Barça) l'avait proposé. Concernant Kylian Mbappé, Florentino Pérez travaille depuis de nombreux mois. Et au cas où le Real Madrid ne pourrait pas le signer, les grands clubs de la Premier League ont une puissance économique qui manque au Barça, et qui manquera au club encore longtemps. » Le rêve ne serait donc pas permis au sein du club culé.