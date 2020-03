Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Ben Yedder actuellement à l’arrêt ?

Publié le 31 mars 2020 à 19h45 par T.M.

Pour la saison prochaine, Thomas Tuchel aurait réclamé l’arrivée de Wissam Ben Yedder. Toutefois, pour le moment, le PSG n’aurait pas entamé la moindre démarche.

Après Toulouse et Monaco, Wissam Ben Yedder pourrait connaître un troisième club en Ligue 1. En effet, selon les informations de ABC , le Français serait désiré par le PSG et en particulier Thomas Tuchel. L’Allemand aurait réclamé l’arrivée de Ben Yedder auprès de sa direction pour cet été. Alors que l’attaquant flambe cette saison sur le Rocher, il pourrait ainsi assurer la succession d’Edinson Cavani et Mauro Icardi au Parc des Princes.

Dossier en stand-by !