Mercato - PSG : Le divorce avec un joueur est confirmé en direct !

Laissé de côté par Luis Enrique qui ne compte absolument pas sur lui au PSG, Randal Kolo Muani semble tout proche de la sortie et pourrait changer d’air dès le prochain mercato de janvier. D’ailleurs, selon les révélations de Jérôme Rothen, le divorce serait même déjà acté entre le buteur français et la direction du PSG.

Randal Kolo Muani (26 ans) et le PSG, c’est bientôt la fin ? Recruté pour 90M€ dans les dernières minutes du mercato estival 2023 en provenance de l’Eintracht Francfort, l’ancien Nantais était avant tout un souhait du président Nasser Al-Khelaïfi. Mais de son côté, Luis Enrique ne semble avoir jamais totalement accroché avec le profil de Kolo Muani, qui fait figure d’éternel remplaçant sous les ordres de l’entraîneur espagnol du PSG. Et malgré un contrat qui court jusqu’en 2028, la messe semble dite pour Kolo Muani…

« Le club et le joueur souhaitent un départ »

Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, Jérôme Rothen a fait de troublantes révélations en affirmant que le PSG ainsi que Randal Kolo Muani envisageaient une séparation dès cet hiver : « Concernant le mercato, on entend beaucoup de choses. Mais s'il n'y a pas de départ de Randal Kolo Muani, il n'y aura aucune arrivée. C'est clair et net. Le club et le joueur souhaitent un départ, donc il partira en cas d’offre intéressante. En cas de départ, il est possible qu’un ou deux joueurs arrivent », a lâché l’ancien joueur du PSG.

Qui pour le remplacer ?

Et pour tirer un trait sur l’échec Kolo Muani, le PSG envisagerait alors de se tourner vers un profil plus jeune, correspondant aux nouveaux standards du projet mis en place par Luis Campos et Luis Enrique : « La politique du club ne va pas changer en cas d'arrivées, il s’agirait de jeunes à fort potentiel. Ils partent du principe qu’il faut prendre les meilleurs jeunes joueurs en Europe pour les faire progresser et les faire grandir ». Reste à savoir de quoi sera fait l’avenir de Kolo Muani et si le PSG trouvera preneur en janvier.