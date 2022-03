Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre se confirme pour Angel Di Maria !

Publié le 12 mars 2022 à 23h10 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria pourrait bien quitter le PSG cet été. Et l'Argentin disposerait de quelques options pour son avenir.

L’été dernier, le PSG a frappé un énorme coup en s’attachant les services de Lionel Messi, libre de tout contrat. L’Argentin rejoignait Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria pour former un quatuor exceptionnel. Mais finalement, le compatriote de Lionel Messi semble plus souffrir qu’autre chose de son arrivée. Angel Di Maria n’est plus aussi indiscutable qu’avant et pourrait bien être amené à faire ses valises cet été. Son contrat arrive à expiration en juin prochain, même s'il dispose d'une année supplémentaire en option. Mais le PSG ne semble pas vouloir le conserver selon L'Equipe . La tendance semble d’ailleurs se confirmer au fil des semaines.

L'heure du départ a sonné pour Di Maria