Mercato - PSG : Le départ à 50M€ validé en direct !

Le passage de Gonçalo Ramos au PSG semble déjà toucher à sa fin. Peu utilisé par Luis Enrique et jugé en décalage avec le style du coach espagnol, l’attaquant portugais pourrait quitter Paris dès cet été. Jérôme Rothen évoque un départ probable, validé en cas d’offre dépassant les 50 M€.

Arrivé au PSG lors du mercato d’hiver de la saison 2023-2024, Gonçalo Ramos connaît un passage compliqué dans la capitale. Luis Enrique ne semble pas lui faire confiance, et un départ de l’ancien de Benfica pourrait arriver plus vite que prévu. Interrogé au sujet de Gonçalo Ramos, Jérôme Rothen explique sur RMC que le profil de l’attaquant portugais ne correspond pas au style de jeu mis en place par Luis Enrique : « Il avait une idée bien précise de ce qu’il voulait mettre en place, et on l’a vu, surtout sur les derniers mois, avec un style de joueur sur la pointe de l’attaque qui ressemble plus à un neuf et demi, numéro 10, plutôt qu’à un pur attaquant de pointe, comme peut l’être Gonçalo Ramos. »