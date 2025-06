Transfert à l’ASSE : Le départ qu’il n’a absolument pas vu venir !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il y évolue depuis maintenant trois ans, Denis Bouanga ne s’attendait pas à jouer en MLS. À l’été 2022, l’international gabonais quittait l’ASSE pour s’engager avec le Los Angeles FC. L’attaquant âgé de 30 ans avait quelques contacts en France, mais le LAFC était sa seule et unique option concrète à ce moment-là.

« C’était le seul club qui me voulait vraiment »

« Je n’avais plus rien en France ? Non pas du tout, j’avais des contacts en France, mais de là à partir aux États-Unis, non. Mais bon, c’était le seul club qui me voulait vraiment. Je viens ici à reculons ? Non, pas à reculons, dans l’inconnu. C’était la première fois que je quittais la France », a ajouté Denis Bouanga.