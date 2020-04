Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dénouement serait proche pour Dybala !

Publié le 2 avril 2020 à 15h15 par B.C.

Courtisé par le Paris Saint-Germain, Paulo Dybala devrait finalement prolonger son aventure à la Juventus.

Alors que l'avenir de Neymar paraît incertain, Leonardo aurait toujours des vues sur Paulo Dybala en cas de départ du Brésilien. Cependant, le PSG pourrait bien se faire recaler par le joueur et son club. En effet, l'Argentin souhaiterait aujourd'hui poursuivre sa carrière au sein de la Juventus, et les deux parties seraient même entrées en négociation avant l'épidémie de coronavirus pour évoquer une prolongation. Et malgré la situation dramatique en Italie, Dybala et la Juve continueraient de négocier un nouveau contrat.

Dybala bien parti... pour prolonger