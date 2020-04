Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane contraint de vendre une star... à cause du Brexit ?

Publié le 2 avril 2020 à 14h30 par D.M.

Le Real Madrid voudrait se séparer de Gareth Bale lors du prochain mercato. Une décision qui ferait suite au Brexit. Explications

Le Real Madrid doit faire face à un problème de taille. Le club disposera la saison prochaine d'au moins cinq joueurs extra-communautaires dans son effectif (Rodrygo. Vinicius Jr, Eder Militao, Tafekusa Kubo et Reinier). Bien loin des trois joueurs maximum autorisés. Et Gareth Bale pourrait allonger cette liste dans les prochains mois. En effet, la Grande-Bretagne étant sorti de l’Union européenne, le Gallois pourrait être considéré dans les prochains mois comme un joueur extra-communautaire. Les dirigeants du Real Madrid devront ainsi faire des choix et pourraient de nouveau prêter, voire se séparer de plusieurs joueurs, pour pouvoir rentrer dans les clous. Proche d’un départ lors du dernier mercato estival, Gareth Bale pourrait en faire les frais.

Bale aura un statut d'extra-communautaire le 1er janvier prochain