Mercato - PSG : Le coup de poker du Qatar se confirme pour Mbappé !

Publié le 12 mars 2022 à 16h10 par Th.B.

Bien que le directeur sportif Leonardo affirme qu’il n’a jamais encore été question d’argent pour la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG, la presse anglaise assure le contraire. Explications.

« Ce n'est pas vrai. On n'a pas transmis d'offre précise. Il y a un élément important : je pense que la dernière chose qu'on mettra sur ce contrat, ce sera le montant » . Alors que les rumeurs fusaient concernant les chiffres du potentiel salaire proposé à Kylian Mbappé pour sa prolongation de contrat au PSG, Leonardo montait au créneau dans L’Équipe le 3 mars dernier en affirmant même que le montant des revenus de Mbappé ne prendrait que « deux minutes à la fin » . Cependant, la presse continue de stipuler sur une hypothétique offre de prolongation de contrat du PSG pour Kylian Mbappé, lui qui semble se rapprocher les jours passants du Real Madrid comme le10sport.com vous le soulignait en janvier dernier. Et de l’autre côté de la Manche, on confirme la tendance.

Le PSG aurait transmis un chèque en blanc à Mbappé !