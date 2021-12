Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de gueule de Deschamps sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 10 décembre 2021 à 20h15 par A.D. mis à jour le 10 décembre 2021 à 20h52

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à l'été 2022. Interrogé sur l'avenir de son numéro 10, Didier Deschamps a pris position.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait prendre le large après cinq saisons à Paris. Alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin, le champion du monde français refuserait de prolonger pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Si le PSG ne parvient pas à le convaincre de rempiler, Kylian Mbappé prendra donc le large librement et gratuitement à l'été 2022. Lors d'un entretien accordé à Rothen s'enflamme , Didier Deschamps s'est positionné sur l'avenir de son numéro 10 en équipe de France.

«C'est des conneries de dire que j'ai dit qu'il fallait quitter la France»