Mercato - PSG : Le coup de gueule de cette pépite après son départ !

Publié le 21 mars 2021 à 1h45 par A.D.

Alors qu'il n'avait pas encore signé son premier contrat pro, Soumaila Coulibaly a décidé de quitter le PSG et de s'engager en faveur du Borussia Dortmund. Arrivée depuis peu dans le club de la Ruhr, la pépite de 17 ans a poussé un coup de gueule sur la place des jeunes à Paris.

Agé de 17 ans, Soumaila Coulibaly a décidé de ne pas signer son premier contrat pro au PSG. En effet, le jeune défenseur central a fui Paris pour s'envoler vers le Borussia Dortmund. Lors d'un entretien accordé au Parisien , Soumaila Coulibaly a expliqué son choix de rejoindre le club de la Ruhr aussi tôt dans sa carrière. « Pourquoi avoir décidé de signer avec Dortmund ? J’ai senti que je serais accompagné sur la durée, qu’on allait prendre soin de moi. Surtout, Dortmund est une équipe qui fait confiance aux jeunes, ce n’est pas forcément le cas du PSG. Est-ce que j’ai hésité ? Paris, c’est chez moi, c’était un rêve depuis tout petit de signer mon premier contrat pro pour le PSG et de jouer un jour au Parc des Princes. Mais non, je n’ai pas hésité, il faut aussi savoir ce qui est mieux pour soi » , a précisé la pépite de 17 ans.

« C’est un handicap pour avoir sa chance »