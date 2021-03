Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un grand danger se profile pour Zidane avec Haaland !

Publié le 20 mars 2021 à 23h30 par A.D.

Alors qu'il brille au Borussia Dortmund, Erling Haaland serait suivi de près par le Real Madrid. Toutefois, Zinedine Zidane ferait mieux de se méfier de Manchester City et de Chelsea pour le buteur norvégien.

Transféré en janvier 2020 au Borussia Dortmund, Erling Haaland enchaine les prestations de haute volée et monte peu à peu en puissance. Cela n'a pas échappé à Zinedine Zidane, déterminé à s'offrir les services du buteur norvégien lors du prochain mercato estival. Toutefois, le coach du Real Madrid serait loin d'être seul sur ce dossier et pourrait voir Pep Guardiola et Thomas Tuchel se mettre en travers de sa route.

Guardiola aurait approché l'entourage d'Haaland