Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le contrat de Mbappé bientôt finalisé ?

Publié le 1 avril 2022 à 6h15 par Th.B.

Bien que le comité de direction du PSG garde espoir quant à une éventuelle prolongation de Kylian Mbappé, le Real Madrid serait sur le point de parvenir à ses fins avec le champion du monde tricolore.

Un coup de tonnerre en prévision dans le feuilleton Kylian Mbappé ? Bien qu’il dispose déjà d’un engagement moral envers le Real Madrid en cas de départ libre de tout contrat du PSG cet été, comme le10sport.com vous le révélait en janvier dernier, le Paris Saint-Germain a de quoi continuer à espérer quant à sa volonté de voir l’attaquant du PSG prolonger son contrat. le10sport.com vous a dévoilé le 29 mars dernier que le fait de renouveler son contrat au PSG serait une option de plus en plus attrayante dans l’esprit de Mbappé. Néanmoins, tout serait en passe d’être bouclé entre le clan Kylian Mbappé et le Real Madrid.

« Mbappé a signé son contrat principal avec le Real Madrid »