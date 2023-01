Mercato - PSG : Le clan Rabiot reçoit une nouvelle offre

Axel Cornic

En fin de contrat, Adrien Rabiot sera sans aucun doute l’un des grands acteur de ce mercato hivernal. Depuis le 1er janvier dernier il peut en effet s’engager avec d’autres clubs et si dans son entourage on aimerait le voir revenir au Paris Saint-Germain, la Juventus n’a pas dit son dernier mot et souhaiterait toujours le garder.

L’année 2022 a été très bonne pour Adrien Rabiot. En quelques mois, le milieu de terrain est en effet devenu un titulaire indiscutable à la Juventus, mais également un élément très important de l’équipe de rance de Didier Deschamps, en l’absence de Paul Pogba et de N’Golo Kanté. Mais désormais, il va devoir affronter un tout autre sujet…

Véronique Rabiot aimerait boucler un retour au PSG

Rabiot va en effet devoir prendre une décision forte concernant son avenir, puisque son contrat avec la Juventus se termine en juin prochain. La presse italienne a plusieurs fois annoncé que Véronique Rabiot, sa mère et agent, souhaiterait renouer les liens avec le PSG afin de boucler un retour pour l’été 2023.

La Juventus a fait une nouvelle offre

Il faudra compter sur la Juventus, qui n’a aucune intention de perdre son joueur à la fin de son contrat. La Gazzetta dello Sport nous apprend ce mardi qu’une nouvelle offre de prolongation aurait été formulée à Adrien Rabiot, portant sur un salaire net de 7M€ par an, plus 1M€ de bonus. Cela représente une augmentation par rapport à la dernière offre, qui tournait plutôt autour des 6,5 ou 7M€.

La Premier League et le Bayern Munich également dans le coup