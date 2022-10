Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Neymar s'allie au Real Madrid, grosse désillusion pour le Qatar

Publié le 31 octobre 2022 à 12h45

Arthur Montagne

Grand talent du football brésilien, Endrick est déjà au cœur de nombreuses rumeurs concernant son avenir. Du haut de ses 16 ans, l'attaquant de Palmeiras voit déjà plusieurs grands clubs européens se battre pour sa signature, notamment le Real Madrid et le PSG. Mais les merengue auraient un atout de taille.

Comme souvent, un crack issu d'un centre de formation brésilien affole les grands clubs européens. Ces dernières années, Neymar, Vinicius Junior ou encore Rodrygo se sont retrouvés au cœur des rumeurs. Et c'est désormais au tour d'Endrick de faire parler de lui. Du haut de ses 16 ans, le jeune attaquant de Palmeiras est suivi notamment par le Real Madrid et le PSG.

Wagner Ribeiro fait le forcing pour le transfert d'Endrick... au Real Madrid

Et selon les informations d' El Debate , Endrick veut absolument rejoindre le Real Madrid, et le club merengue dispose d'un sérieux atout. En effet, Wagner Ribeiro, ancien agent de Neymar, est toujours très influent au Brésil et il est un proche de Florentino Pérez. Epaulé par Juni Calafat, le responsable du football international du Real Madrid, Wagner Ribeiro fait le forcing auprès de l'entourage d'Endrick afin de vanter les mérites du club merengue.

Le PSG distancé ?