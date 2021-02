Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Neymar afficherait une certitude pour son avenir !

Publié le 2 février 2021 à 22h45 par H.G. mis à jour le 2 février 2021 à 22h54

Tandis qu’il a été annoncé que Neymar était tout proche de parapher un nouveau contrat avec le PSG, le clan de l’international brésilien ne cacherait pas sa confiance quant au fait que l’attaquant signe un nouveau bail.

La possibilité que Neymar signe un nouveau contrat au PSG semble plus que jamais réelle. Et pour cause, tandis que le10sport.com vous annonçait ce lundi que l’optimisme régnait dans le dossier, Marcelo Bechler, RMC Sport et TF1 ont tour à tour annoncé que l’international brésilien avait trouvé un accord avec sa direction pour une prolongation de quatre ans. Plus encore, le journaliste brésilien a même expliqué que le numéro 10 parisien pourrait signer son nouveau bail dès cette semaine et qu’une officialisation de la nouvelle dans le même temps n’était pas à écarter, même si Neymar et le PSG pourraient aussi jouer un peu la montre.

Le clan Neymar est optimiste pour une prolongation dans les prochaines semaines !