Mercato - PSG : Le clan Mbappé lâche sa réponse pour une prolongation au PSG !

Publié le 9 avril 2022 à 8h15 par T.M.

Dernièrement, on a énormément parler d’une possible prolongation de Kylian Mbappé avec le PSG. Dans l’entourage du Français, on a souhaité mettre les choses au point à ce sujet.

Le flou est encore toujours total à propos de l’avenir de Kylian Mbappé. Arrivant au terme de son contrat avec le PSG, le Français a un énorme choix à faire pour la suite de sa carrière. Ces dernières semaines, la tendance semblait clairement être à un départ libre vers le Real Madrid. Toutefois, depuis, cela a visiblement évolué. Comme le10sport.com avait pu vous le révéler, on y croit désormais de plus en plus pour une prolongation de Mbappé au PSG. Le champion du monde restera-t-il alors à Paris ?

Rien n’est décidé