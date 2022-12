Mercato - PSG : Le clan Mbappé confirme une énorme bombe sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En octobre dernier, Kylian Mbappé avait fait les gros titres de l'actualité. Irrité par le comportement de ses dirigeants, le joueur aurait pensé à claquer la porte et à quitter le PSG. Une information confirmée par des membres de son entourage. Mais depuis, de l'eau aurait coulé sous les ponts et la star se serait calmée, malgré quelques dissensions avec ses supérieurs.

Décidément, l'avenir de Kylian Mbappé continuera toujours de faire parler. Malgré sa récente prolongation au PSG, le joueur avait fait les gros titres de l'actualité au début du mois d'octobre. Et pour cause, il aurait réclamé son départ en raison de promesses non-tenues par ses dirigeants Une information, qui avait été, ensuite, démentie par le principal intéressé. « Je n’ai jamais demandé mon départ en janvier. C’est complètement faux. Si je suis fâché avec le PSG ? Non. L'info est sortie le jour du match, je n'ai pas compris. Je ne suis pas impliqué, ni de près ni de loin, dans cette info. J'ai été tout aussi choqué que tout le monde » avait déclaré Mbappé.

Mbappé a bien voulu claquer la porte

Mais comme le confirment des membres de son entourage contactés par the Télégraph, Kylian Mbappé aurait bien pensé à quitter le PSG. Il aurait demandé à ses dirigeants de le laisser partir lors du prochain mercato hivernal. Comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, un différend financier est à l'origine des tensions.

Le clan Mbappé confirme sa colère

Le clan Mbappé annonce aussi que Mbappé a été déçu par le recrutement réalisé par Luis Campos cet été. Le joueur de 24 ans attendait l'arrivée d'un numéro 9. Et malgré l'intérêt du PSG pour Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca, aucun attaquant de classe mondiale n'est arrivé à Paris. Irrité, le joueur français aurait très vite regretté sa prolongation.

Depuis, le joueur se serait calmé