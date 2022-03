Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Haaland a déjà tout prévu pour son avenir !

Pourtant intéressé par le profil d’Erling Braut Haaland pour l’après-Kylian Mbappé, le PSG ne serait pas encore passé à l’action lorsque le Real Madrid et Manchester City sembleraient déjà avoir leurs plans de vol bien clairs pour le buteur du Borussia Dortmund.

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait se retrouver contraint de dénicher une nouvelle star offensive pour combler le vide que Kylian Mbappé devrait laisser. En effet, bien que le principal intéressé ait pris la décision d’étudier l’offre du PSG et du Real Madrid lors des prochaines semaines comme le10sport.com vous l’a souligné le 14 mars, la tendance penche toujours vers un départ de Kylian Mbappé à la Casa Blanca à la prochaine intersaison. Et pour le remplacer, le10sport.com vous révélait en août dernier que la priorité du PSG n’était autre qu’Erling Braut Haaland. Cependant, The Independent a affirmé dans la journée de samedi que le PSG n’aurait pas initié les premières discussions avec le clan Haaland pour la simple et bonne raison que la concentration du club de la capitale était focalisée sur l’éventuelle prolongation de contrat de Mbappé. Si jamais ce dossier finit par connaître une issue négative, alors les manœuvres pour l’opération Erling Braut Haaland seraient lancées. Néanmoins, les autres courtisans du Norvégien semblent déjà avoir avancé leurs pions.

Manchester City abat la carte Guardiola et le succès en Premier League…

Et ce n’est pas Fabrizio Romano qui affirmera le contraire. Selon les informations récoltées par le journaliste et divulguées sur sa chronique Here We Go de CBS Sports , Manchester City et le Real Madrid mèneraient la danse dans cette opération et se trouveraient dans une position économique idéale pour offrir le meilleur deal possible à Erling Braut Haaland et ses représentants. Pour ce qui est de l’offensive de Manchester City, les Skyblues auraient décidé de mettre Pep Guardiola en première ligne dans son discours afin d’attirer le Norvégien, fils d’Alf-Inge Haaland, passé par le club mancunien lors de sa carrière de joueur professionnel. De plus, la possibilité d’évoluer en Premier League et qui plus est dans une équipe capable de remporter tous les trophées domestiques chaque saison pourrait peser dans la décision finale d’Haaland.

Le Real Madrid mise sur son prestige…

Pour ce qui est du plan du Real Madrid, le projet serait simple pour convaincre Erling Braut Haaland de s’engager en faveur de la Casa Blanca , sacrée à 13 reprises en Ligue des champions. En effet, la vitrine de trophées ainsi que l’environnement spécial à Madrid seraient deux points importants de l’argumentation de Florentino Pérez. En outre, selon Fabrizio Romano, le président du Real Madrid rêverait d’associer Kylian Mbappé et Haaland et prévoirait de lancer une belle offensive cet été après avoir éventuellement bouclé la venue du champion du monde tricolore.

Haaland va jouer la montre !

En janvier dernier, Erling Braut Haaland regrettait aux médias allemands le fait d’avoir été mis sous pression par la direction du Borussia Dortmund pour qu’il prenne une décision rapide en ce qui concerne son avenir. Cependant, cet épisode ne devrait pas l’empêcher de peser le pour et le contre de chaque option se présentant à lui. En effet, le plan d’Haaland serait toujours de mûrement réfléchir à son avenir et de ne trancher que lorsque son père Alf-Inge, son agent Mino Raiola et le joueur lui-même seront tous en adéquation sur l’identité de son futur club. Le PSG serait donc toujours dans la discussion, bien que le club parisien ne semble pas avoir encore passé la seconde dans cette opération.