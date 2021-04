Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Dybala sort du silence !

Publié le 12 avril 2021 à 23h45 par A.C.

L’avenir de Paulo Dybala, qui pourrait quitter la Juventus cet été, semble être au centre de toutes les attentions.

Le numéro 10 de la Juventus pourrait avoir un nouveau propriétaire la saison prochaine. Le propriétaire actuel, Paulo Dybala, est en effet annoncé tout proche d’un départ. Les relations entre lui, son entourage et le club turinois seraient glaciales et ce n’est pas sa saison quasiment blanche qui peut arranger les choses. Le Paris Saint-Germain se serait ainsi positionné pour récupérer Dybala, avec Leonardo qui pourrait notamment boucler un échange avec Mauro Icardi. Mais Il Corriere dello Sport a également parlé de contacts avec le FC Barcelone, Chelsea ainsi que Tottenham.

L’entourage de Dybala dément la version de la Juve