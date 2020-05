Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Cavani aurait déjà une idée de son prochain club !

Publié le 2 mai 2020 à 21h15 par H.G. mis à jour le 2 mai 2020 à 21h19

Annoncé sur les tablettes de nombreuses écuries alors que son contrat au PSG expirera en juin prochain, Edinson Cavani va avoir l’embarras du choix pour son avenir. Mais l’entourage de l’attaquant uruguayen aurait déjà une idée de l’écurie au sein de laquelle il évoluera la saison prochaine.

Clap de fin pour Edinson Cavani ? Après sept ans de bons et loyaux services, l’international uruguayen pourrait quitter le PSG cet été au terme de son contrat. Une éventuelle prolongation de contrat ne serait pas encore à écarter dans la mesure où l’attaquant de 33 ans ne serait pas fermé à l’idée, tout comme Leonardo, mais on semble malgré tout se diriger vers un départ du meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale dans quelques semaines. Et malgré son âge avancé, celui qu’on surnomme El Matador ne manquerait pas de courtisans prêts à l’accueillir puisque plusieurs écuries européennes, sud-américaines et nord-américaines seraient intéressées par la perspective de l’accueillir cet été. Plus encore, comme l’a annoncé Mundo Deportivo ce samedi, l’Atlético de Madrid de Diego Simeone aimerait toujours attirer Edinson Cavani dans ses rangs après avoir échoué dans ce projet l’hiver dernier du fait des fortes prétentions du PSG pour le laisser filer à cette période.

Les proches de Cavani penseraient que l’Atleti sera son prochain club !