Mercato - PSG : Le cas Marquinhos au coeur des interrogations autour de Tuchel ?

Publié le 16 septembre 2020 à 19h45 par T.M.

Devant faire face à de nombreuses critiques, Thomas Tuchel susciterait également les interrogations de son vestiaire. Et pour l’entraîneur du PSG, le cas Marquinhos serait notamment au centre des débats.

La dernière défaite du PSG face à l’OM a plongé le club de la capitale dans un début de crise. Et c’est notamment Thomas Tuchel qui se retrouve en première ligne face aux critiques. L’Allemand voit à nouveau les interrogations se multiplier à son sujet, et désormais, cela serait même cas le cas au sein de son vestiaire. En effet, ce mercredi, RMC dévoile que les joueurs du PSG commenceraient à avoir des doutes sur les méthodes et l’influence de Tuchel. Une défiance en interne qui aurait différentes raisons par lesquelles on retrouverait également le cas Marquinhos. Alors que le Brésilien est baladé entre la défense centrale et le poste de sentinelle, cette gestion de l’entraîneur du PSG n’est clairement pas comprise.

Défenseur ou milieu de terrain ?