Mercato - PSG : Le Bayern Munich réellement dans le coup pour Dembélé ?

Publié le 18 mai 2022 à 22h25 par La rédaction

Selon l’Equipe, le Bayern aurait offert un bail XXL à Ousmane Dembélé. Un mouvement pour le moins surprenant. Analyse.

Dans son édition de mardi, le quotidien l’Equipe affirme que le Bayern Munich songerait de nouveau à Ousmane Dembélé, qui arrive en fin de contrat avec le FC Barcelone, avec qui aucun accord n’est trouvé pour une prolongation et qui figure également sur les tablettes du PSG. Selon le média, le Bayern serait prêt à offrir un bail à 18 millions d’euros annuels à l’attaquant français.

Si cette offre est réelle…

Sans préjuger de la véracité ou non du chiffre, il est tout de même permis de relever qu’il est tout à fait hors de la grille salariale habituelle du Bayern, qui veille à ne pas dépasser certaines limites financières et qui se plaît souvent à le rappeler. Dans ces conditions, il apparaît tout de même très surprenant que le club bavarois soit disposé à monter si haut pour l’attaquant français. Une chose est sûre en tout cas, si cette offre est réelle, alors le Barça n’a plus aucune chance pour la prolongation et l’on s’orientera alors vers un duel Paris-Bayern.